Способна ли ракета "Фламинго" уничтожить Крымский мост: ответ эксперта

Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что новые украинские ракеты «Фламинго» вполне способны уничтожить незаконно построенный россиянами Крымский мост. Однако он отмечает, что для такой задачи у Украины есть и другие «интересные решения». Хотя ракета «Фламинго» обладает достаточным потенциалом для такой атаки, ее главное предназначение все же другое — поражение наземных и подземных целей на большой дальности от места запуска, что позволяет выполнять конкретные стратегические задачи.

Об этом эксперт рассказал в интервью Фабрике новостей.

Ракета «Фламинго»: особенности и назначение

В ответ на вопрос о том, способна ли «Фламинго», например, в паре с «Длинными Нептунами» разрушить Керченский мост, Храпчинский отметил, что теоретически это возможно. Он подчеркнул, что нужно учитывать погрешности, которые могут возникнуть при поражении цели, но значительное количество взрывчатых элементов делает свое дело.

«Безусловно, надо смотреть разлет по цели, есть некоторые погрешности, которые не позволяют. Но при наличии количества взрывчатых элементов это делает свою работу», — рассказал Анатолий Храпчинский.

В то же время эксперт добавил, что для поражения моста существуют и другие, более «интересные решения», например подводные средства с аналогичной полезной боевой нагрузкой. Храпчинский подчеркнул, что «Кесарю — кесарево», то есть для каждой задачи есть соответствующее оружие. По его мнению, «Фламинго» больше подходит для нанесения стратегических ударов по заводам или подземным складам, где нужен проницаемый удар, разрушающий сооружения изнутри.

Развитие украинских технологий

Храпчинский объяснил, что появление такой ракеты - ответ на текущие потребности. Он отметил, что большинство украинского вооружения – это результат синергии работы военных и частных компаний, что позволяет быстро находить решения для конкретных задач. Эксперт также подчеркнул, что у Украины много разработок еще со времен Советского Союза, включая рабочую конструкторскую документацию. По его убеждению, если документацию оцифровать и предложить частным компаниям, они смогут осовременить технологии и предложить качественные современные решения.

"Да, понятно, что надо адаптировать под современные технологии, но тем не менее, все равно я говорю о том, что у нас есть фундаментальные знания, позволяющие нам делать интересные вещи", - отметил авиационный эксперт.

Интересным фактом, свидетельствующим о глубоких знаниях и умениях украинских разработчиков, является их способность создавать новые технологии, отвечающие требованиям современной войны.

Напомним, стратегический аналитик и бывший подполковник Королевских ВВС Нидерландов считает, что ракета Фламинго может стать серьезным аргументом в борьбе с Россией. Ее дальность составляет 3000 км, а боевая часть весит до 1500 кг.