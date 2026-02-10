Способна ли РФ к новому великому наступлению: генерал армии Украины оценил

Николай Маломуж / © УНИАН

Российская армия пытается накопить резервы для предстоящего большого наступления, однако возможности Кремля для проведения стратегических операций остаются под вопросом.

Об этом рассказал Николай Маломуж, генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010), передает «Эспрессо».

По его мнению, у врага сегодня нет ресурса для системных наступательных операций.

Маломуж напомнил недавние слова главкома Сырского, что Силы обороны ежемесячно уничтожают примерно 30-35 тысяч российских окупантов, в то время как в РФ мобилизуют 25 тысяч.

«Соответственно, разница в 5-10 тысяч. И где им набрать еще полмиллиона для того, чтобы провести заявленные наступательные операции? Для проведения Запорожской операции, как отвлекающей, противнику нужно около 120 тысяч личного состава и для операции в Донецкой области — примерно 200-250 тысяч. То есть нужно еще 300 тысяч воинов, но подготовленных, потому что те, которых мобилизуют или набирают по контракту, не имеют соответствующего опыта. Да и в количественном формате у них нет перспектив для формирования новых бригад, дивизий и армий», — утверждает Николай Маломуж.

Кроме того, он отметил, что для большого наступления россиянам нужна не только живая сила, но и большее количество боевых составляющих: дроны, ракетные системы, артиллерийские ударные радиусы действий, все системы обеспечений, включая РЭБ, связь, ведь оккупанты сейчас испытывают проблемы со Starlink.

Маломуж утверждает, что у РФ сегодня нет ресурсов восстановить высокоинтеллектуальную часть в ВПК, кроме беспилотников. А у российских заводов якобы нет новых технологий.

«А то, что россияне получают контрабандой, очень ограниченное количество, которое тратят преимущественно на баллистические и крылатые ракеты для поражений энергетической инфраструктуры Украины, частично — на фронте. Массированно таких сил и средств у врага нет. Из Ирана пополнений уже нет. Северная Корея — ограничено. То есть внешний вектор во многих ситуациях перекрыт, а внутренний не формирует мощные технологические решения», — рассуждает генерал.

По его мнению, для крупной наступательной операции у российских окупантов перспектив нет.

«Будут наступать на Покровске, Донецке, а мы будем наносить удары, например, Харьковщине, Запорожье, Херсонщине, вплоть до Крыма», — подытожил Маломуж.

Ранее ТСН.ua выяснял, что известно о весеннем наступлении россиян и к чему следует готовиться украинцам.