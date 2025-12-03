Набережная в Ивано-Франковске. / © Associated Press

Реклама

Российская Федерация пока не имеет возможности отрезать Украину от Черного моря ни с суши, ни с моря. Заявления Москвы – только заявления.

Об этом рассказал капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель руководителя штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире "24 Канала" .

"Все наиболее боеспособные корабли России сейчас находятся в Новороссийске. С начала войны они потеряли треть боевого ядра. Если какой-то аппарат будет активизироваться – он станет идеальной целью для наших дронов, которые уже овладели мастерством морского боя. Они фактически все будут уничтожены в северо-западной части Черного моря", – подчеркнул Рыженко.

Реклама

Комментируя удары Украины по российским танкерам, он пояснил, что речь идет не о теневом флоте РФ, а о танкерах из разных стран.

"Сейчас глобализация морской экономики такова, что танкер может иметь владельца одной страны, флаг другой, он может иметь оператора третьей страны, экипаж четвертой и того, чей груз перевозят, пятой страны. То есть многие страны могут быть привлечены. Поэтому в таких операциях надо иметь очень серьезную юридически-правовую поддержку, мандат Силам безопасности Думаем, потому что мы действительно должны возникнуть, мандат Силам безопасности Думаем. вопрос у турецкой стороны", – добавил Рыженко.

Как сообщалось, несколько дней назад диктатор РФ Владимир Путин пригрозил Украине морской блокадой. Он заявил, что Россия готова расширить удары по украинской морской инфраструктуре в ответ на атаки по российским танкерам. По словам фюрера, угроза будет не только для портов, но и для судов, которые заходят в украинские гавани.