Россия до весны не сможет запускать ракеты из моря: в ВМС объяснили причину

Дмитрий Плетенчук / © Зеркало недели. Украина

Из-за ухудшения погодных условий в акваториях Черного и Азовского морей российские оккупанты испытывают трудности с использованием морских ракетоносителей.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, сезон штормов, который продлится до середины весны, делает пуски ракет слишком рискованными.

«Шторма три-четыре балла уже несколько дней продолжаются, применения морских носителей не происходит. Не потому, что корабли не могут выйти, — они могут, а потому, что на таком море, как правило, запускать никто не рискует», — отметил представитель ВМС.

Добавляет, что при значительном волнении моря пуски «Калибров» чреваты повреждением пусковых установок или нештатным износом ракет. В ВМС отметили, что основные силы Черноморского флота РФ базируются в Новороссийске. География этого пункта в сочетании с штормами создает серьезные навигационные препятствия для маневрирования крупных судов.

Плетенчук подтвердил, что в бухтах временно оккупированного полуострова Крым не осталось ни одной боевой единицы вражеского флота. Ситуацию для захватчиков усугубляет и снижение эффективности их аэроразведки. Из-за штормового ветра и облачности российская авиация работает значительно меньше, чем обычно. Это и ограничивает возможности РФ по корректировке ударов и наблюдению за акваторией.

Напомним, Россия проводила разведку для ударов, которые могут нанести ущерб украинским атомным электростанциям.

Ранее в ГУР Минобороны сообщили, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим функционирование атомных электростанций.

К слову, Павел Лакийчук объяснил, почему Украина должна сосредоточить удары на объектах, наполняющих российский бюджет и поддерживающих экспорт.