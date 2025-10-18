Способна ли Украина победить в войне: откровенный прогноз экс-главкома армии Великобритании

Война в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Бывший главнокомандующий британской армии фельдмаршал Дэвид Ричардс считает, что Украина в войне против России может достичь максимум «ничьей».

Такой прогноз он сделал в комментарии изданию The Independent после встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

«Моя интуиция подсказывает, что лучшее, что может сделать Украина… лучшее, что они могут достичь, — это своего рода ничью», — сказал экс-главком армии Великобритании.

Реклама

Он подчеркнул, что Запад, который поощрял Украину бороться, не предоставил ей средств для победы.

«По моему мнению, она не победит», — сказал фельдмаршал Ричардс, добавив, что у украинцев нет для этого достаточной силы.

По его словам, Украина могла бы победить, если бы вмешались войска союзников, однако, по его мнению, этого не произойдет.

«Мы решили, что не будем воевать, поскольку это не экзистенциальный вопрос. Можете утверждать, что мы ведем какую-то гибридную войну [с Россией], и я это абсолютно признаю. Но это не то же самое, что война, в которой наши солдаты гибнут в большом количестве», — пояснил Ричардс.

Реклама

Напомним, по итогам встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия «должны остановиться там, где сейчас есть», говоря о линии фронта. «Пусть оба заявят о Победе, пусть История решает!» — написал он в своей соцсети.