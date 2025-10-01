Способна ли Украина сделать блэкаут в Москве: в Генштабе оценили заявление Зеленского

Могут ли ВСУ сделать блекаут в Москве / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ответ на обстрелы критической инфраструктуры Россией Украина может устроить блэкаут в Москве.

Есть ли в ВСУ чем бить по Москве, рассказал начальник Генштаба ВСУ, генерал-майор Андрей Гнатов в интервью «Укринформу».

«Ну, смотрите, любое действие противника, направленное на то, чтобы навредить нашей стране, будет получать симметричный ответ. Совершенно правильно все сказал президент, и мы найдем и возможности, найдем и оружие и проведем эти операции, они (россияне — Ред.) обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества», — говорит Гнатов.

Он заверил, что любое действие будет точно противодействовать. Также генерал успокоил, что у Украины «все хорошо с любым оружием», в том числе и дальнобойным.

«Да, конечно, есть проблемные вопросы относительно количества, которое нужно для того, чтобы получить преимущество. Понятно, что боевых самолетов у противника сейчас больше, но это не значит, что они могут за счет этого получить преимущество, которое дало бы им шансы побеждать в войне. Точно такая же история по поводу остальных образцов. У них больше ракет, например, но мы по-другому применяем их», — добавил начальник Генштаба.

Ранее эксперт Павел Нарожный рассказал, как Украина может устроить блэкаут в России своим оружием.