"Способна плавно вступить в ЕС": исследователи сравнили Украину с Румынией, Польшей и странами Балтии

После окончания войны, если Украина получит гарантии безопасности, она вполне может последовать пути успешной конвергенции и интеграции с ЕС стран Центральной и Восточной Европы, утверждают исследователи.

В новом международном исследовании специалисты сравнили экономическую структуру Украины, в частности, с румынской до ее вступления в ЕС, а также по многим показателям – с Польшей и странами Балтии на момент подачи ими заявки на членство в Евросоюз.

Об этом идет речь в исследовании Венского Института Международных экономических сравнений и немецкого Фонда Бертельсманна.

Эксперты изучили способность Украины соответствовать экономическим аспектам Копенгагенских критериев, сравнивая ее со странами Центральной и Восточной Европы на момент подачи заявок на членство и вступления в ЕС.

"Украина в основном является типичной страной центральной, восточной и юго-восточной Европы (CESEE), и по многим показателям ее можно сравнить с Румынией, Польшей и странами Балтии на момент подачи ими заявки на членство в ЕС", – говорится в исследовании.

По данным исследования, Украина экономически не перегрузит Евросоюз, став его новым членом и после окончания войны будет способна интегрироваться в рынок ЕС по примеру других государств Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к ЕС ранее.

Проблемы Украины при подготовке к вступлению в ЕС

В то же время специалисты назвали и основные вопросы, усложняющие процесс:

негативный демографический прогноз,

исторические трудности с привлечением прямых иностранных инвестиций,

ограниченный уровень существующей экономической интеграции с ЕС.

Решение этих проблем должно стать одним из главных экономических приоритетов после войны.

В экономическом плане Украина вряд ли перегрузит ЕС

В исследовании проанализировали ситуацию с присоединением Украины к ЕС сегодня и установили, что экономическое производство ЕС увеличилось на 1%, а его население на 9%.

"Подобный эффект имело вступление Польши в ЕС в 2004 году", – обнаружили исследователи.

Украина имеет потенциал быстро догнать отставание после окончания войны

Во время полномасштабного вторжения ВВП Украины рос быстрее ВВП ЕС между 2000 и 2008-м, 2010 и 2013 годами, а также с 2016 по 2019 год.

"Это говорит о том, что у Украины есть потенциал так быстро догнать отставание после окончания войны, как это сделали новые члены на востоке, особенно если она получит более глубокий доступ к общему рынку и получит финансирование от ЕС", – отметил заместитель директора Венского Института Международных экономических. сравнений и соавтор исследования Ричард Гривсон,

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина готовится к переговорам о вступлении в ЕС уже в начале 2024 года.

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