Способны ли США и Европа защититься от российских атак БПЛА: оценка авиаэксперта

Shahed / © Украинское радио

США и страны Европы пока не имеют достаточного количества средств ПВО и развернутых систем обнаружения для отражения массированных атак дронами-камикадзе типа Shahed.

Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап для КИЕВ24.

Дефицит систем обнаружения и средств перехвата

По словам эксперта, западные страны годами не готовились к угрозам такого типа. Поэтому сейчас нет эшелонированной системы защиты от низколетающих малоскоростных целей.

«У Европы и Америки вообще нет серьезных средств противодействия дронам типа Shahed. У них нет развернутой системы детекции. Соответствующие технологии существуют, однако их количество критически недостаточно для защиты больших территорий», — отмечает Криволап.

Накопление БПЛА: смена приоритетов РФ?

Эксперт предполагает, что Россия может накапливать ударные беспилотники не только для ударов по Украине, но и как инструмент давления или потенциальной агрессии против стран Запада.

«Россия сейчас накапливает существенно „Шахеды“ и есть такие предположения, что они накапливают для нас, но я так не думаю. Думаю, они это накапливают для Европы. Они сейчас практически уперлись в логистические способности обеспечения себя возможностью и ударами по нам. Будем наблюдать, видеть это. Еще раз, Европа, Америка не готовы к приему такого количества шахедов», — отметил Криволап.

По его словам, даже американские корабельные группировки (в том числе находящиеся у берегов Латинской Америки) могут быть не готовы к запуску дронов с морских платформ.

Криволап выразил сомнение, что западные системы ПВО способны перехватить группу даже из 50 беспилотников одновременно, не говоря о массированных атаках в 100-200 единиц.

Напомним, ранее Константин Криволап уже заявлял, что Россия, вероятно, накапливает ударные беспилотники «Шахед», чтобы угрожать Европе. По информации эксперта, «Шахеды» уже используются как разведчики.

