Способы удаления пятен разного происхождения: сохраните себе на память

Как вывести пятна на хлопке, шелке, на искусственных тканей, чем и как отстирать пятна от фруктов, сока, крови, вина. Что делать с пятнами от соусов, ржавчины, помады, йода, можно ли избавиться от пятен жира — в материале ТСН.ua

Средства, применяемые для выведения пятен, зависит как от типа самого пятна, так и от материала на котором оно находится это пятно. На успех в выведении пятна также влияет, насколько оно древнее. Рассказываем каким образом можно выводить то или иное пятно на той или иной ткани.

Осторожно нужно выводить пятна на искусственных шелковых тканях и искусственной кожи. Изделия из искусственных шелковых тканей нельзя сразу без пробы чистить такими средствами, как ацетон, перекись водорода, уксусная и лимонная кислота. А пятна на изделиях из искусственной кожи вообще нельзя удалять спиртом, бензином, ацетоном, а только теплой мыльной водой.

Как удалить пятна от фруктов, ягод, фруктовых соков

Пятна от фруктов и фруктовых соков можно удалить раствором глицерина и водки в равных частях, а также, если подержать ткань с пятном над посудой с кипящей водой и протирать уксусом пятна.

Свежие пятна от яблок, малины, черешни смоются тампоном, смоченным теплым молоком и мыльной водой. Пятна от фруктового сока следует протереть нашатырным спиртом пополам с водой, затем постирать.

Старые пятна на одежде удаляют подогретым лимонным соком, держа изделие над посудой с кипящей водой. Можно также удалить пятно лимонным соком, разведенным пополам с водкой или денатуратом, затем протереть тряпкой смоченной раствором воды с нашатырным спиртом.

Как удалить пятна от вина, шампанского, пива

Винные пятна из хлопчатобумажной ткани можно вывести кипящим молоком. Винные пятна обычно исчезают, если тщательно промыть их в теплом молоке, после чего прополоскать сначала в холодной, а затем в горячей воде.

Свежие пятна от красного вина следует засыпать солью и промыть водой с мылом или протереть раствором нашатырного спирта, а затем промыть.

Пятна от белого вина и шампанского протереть глицерином, подогретым до 40-50 градусов, затем промыть теплой водой.

Пятна от вина и пива из хлопчатобумажной ткани можно вывести, если натереть их лимоном и подержать некоторое время на солнце. Затем изделие прополоскать. Пятна от пива можно удалить теплым нашатырным спиртом, после чего изделие нужно постирать в теплой мыльной воде.

Как удалить пятна от травы

Свежие пятна от зелени можно удалить водкой, а лучше денатуратом. Можно снять раствором поваренной соли, растворив одну чайную ложку соли в 1/2 стакана теплой воды. После прополоскать в теплой воде.

Из белых тканей травяные пятна удаляются 3% раствором перекиси водорода с небольшим добавлением нашатырного спирта.

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Удаление пятен от духов, губной помады

Пятна от губной помады на шерсти и шелке выводятся чистым спиртом. Пятна от духов и одеколона на шелковой и шерстяной одежде смачивают винным спиртом или чистым глицерином, затем протирают ваткой, пропитанной ацетоном.

Как удалить пятна от пота

Чтобы избавиться от пятна от пота, изделие нужно постирать в теплой мыльной воде с нашатырным спиртом в пропорции одна чайная ложка спирта на один литр воды. Можно также протереть пятно смесью водки и нашатырного спирта.

Пятна от пота на шерстяном изделии можно удалить тряпкой, смоченной в крепком растворе соли; можно также протереть их спиртом.

Выведение пятен от мороженого, молока

Пятна от мороженого выводятся смесью, в равных частях глицерина, нашатырного спирта и теплой воды. Этой смесью следует протереть пятно, после чего постирать вещь в теплой воде.

Чтобы вывести пятна от молока, изделие нужно постирать в прохладной мыльной воде или в воде с добавлением нашатырного спирта.

Как вывести пятна от чая, кофе

Пятна от чая удаляются смесью глицерина с нашатырным спиртом в пропорции четыре части глицерина и часть нашатырного спирта. Чайные пятна на белой ткани можно вывести перекисью водорода или несколькими каплями лимонного сока, после чего вещь постирать и прополоскать в теплой воде.

Изделия с пятнами от кофе и какао нужно постирать в теплой соленой воде и прополоскать в холодной. Пятна от кофе удаляются перекисью водорода. Если не помогает, пятна от кофе, какао можно удалить нашатырным спиртом, наполовину разбавленным водой. Особенно хороший эффект достигается, если сначала протереть пятно бензином.

Пятна от кофе, какао на шелковых тканях можно вывести, если смочить пятно подогретым глицерином и оставить на 5 – 10 минут, затем прополоскать в теплой кипяченой воде.

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Как удалить пятна от плесени

Свежие пятна от плесени можно вывести, если протереть пятно несколько раз соком репчатого лука или сывороткой простокваши, а затем постирать вещь в горячей воде.

Как избавиться от пятен от яиц

Свежее пятно от яиц на шелковой и хлопковой ткани нужно промыть его в холодной воде, затем потереть ваткой, смоченной в слабом растворе уксуса, после чего изделие постирать в теплой воде.

Следы от шариковых ручек

Пятна от шариковой ручки выводятся с помощью денатурата.

Как избавиться от жировых пятен

Свежее жировое пятно можно вывести, если посыпать его солью и осторожно потереть. Изменять соль нужно несколько раз, пока пятно не исчезнет. Вместо соли можно применять муку.

Свежие жировые пятна на изделиях из шерсти или шелка можно вывести, если посыпать пятно тальком, накрыть промокательной бумагой и прогладить не очень горячим утюгом. Тальк можно оставить до следующего дня. Если же пятно после этого не исчезло, нужно потереть его несколько раз ватой, смоченной очищенным бензином. Вату нужно время от времени менять. Обработанное место посыпать тальком и оставить на 1-2 часа для впитывания бензина. Вместо талька можно пользоваться мелом или зубным порошком.

Старые жировые пятна хорошо очищаются, если покрыть их смесью, состоящей из одной части нашатырного спирта, одной части соли и трех частей воды, затем повесить проветриваемую вещь, после чего постирать в чистой воде.

Жирные пятна с ковров можно удалить смесью бензина и моющего порошка. Эту смесь нужно втереть в пятно и оставить на несколько часов, затем промыть горячей водой. При старых пятнах чистку нужно повторить несколько раз.

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Как вывести пятна от йода

Пятна от йода нужно несколько раз смочить водой, а затем натереть крахмалом. Такое пятно можно вывести, если замочить его в растворе нашатырного спирта и воды (несколько капель нашатырного спирта на стакан воды). Затем постирать вещь в мыльной пене.

Из цветных тканей пятна от йода выводят денатурированным спиртом или ацетоном.

Как вывести следы крови

Пятна крови сначала следует отмывать в холодной воде, а затем теплым мыльным раствором. Старые пятна протереть раствором нашатырного спирта, одна чайная ложка на стакан воды, затем таким же раствором буры.

Пятна от крови из тонких шелковых изделий можно удалить густым раствором картофельного крахмала и холодной воды. Этой массой смазать пятно с лицевой и оборотной стороны, дать хорошо просохнуть, встряхнуть и при необходимости постирать одежду.

Как вывести пятна от ржавчины

Если пятно от ржавчины свежее, можно удалить его лимонным соком. Для этого нужно смочить пятно несколько раз соком, затем слегка прогладить, после чего промыть водой.

Пятна от ржавчины из белых тканей можно удалить раствором гидросульфата – одна чайная ложка на стакан воды. Для этого раствор нужно подогреть до 60-70 градусов, опустить в него ткань с пятном на несколько минут, а затем ополоснуть в теплой воде. Для цветных тканей гидросульфат применять не рекомендуется, так как он обесцвечивает окраску. Можно также использовать раствор уксусной кислоты (1 чайная ложка на стакан воды). Нагреть раствор до кипения, на короткое время опустить в него на несколько минут ткань с пятном, после чего тщательно промыть, добавив в воду немного питьевой соды или нашатырного спирта. Если пятно не исчезнет, ​​нужно повторить весь процесс обработки еще раз.

На цветных тканей ржавчину можно удалить смесью из равных частей глицерина, тёртого белого мела и воды. Натереть этой смесью пятно, оставить в сутки, а затем постирать.

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Как удалить следы подпалин

Подпалины можно смочить соком репчатого лука и оставить на несколько часов, а затем постирать.

Подпалины из светлых шерстяных изделий можно удалить водным раствором перекиси водорода и нашатырного спирта, в пропорции на полстакана воды одну чайную ложку перекиси водорода, несколько капель нашатырного спирта. Подожженные пятна на шерстяных, хлопчатобумажных и шелковых тканях удаляют денатурированным спиртом.

Как вывести пятна от супа, рыбы, соусов

Пятна от рыбы, консервов и супа можно удалить смесью из 1 чайной ложки глицерина, 1/2 чайной ложки нашатырного спирта, 1 чайной ложки воды. На изделиях из натурального и искусственного шелка эти пятна можно удалить смесью из 1 столовой ложки глицерина, 0,5 чайной ложки нашатырного спирта и 1 столовой ложки водки.

Пятна от соусов нужно смочить глицерином, подогретым до 35-40 градусов, оставить на 20 минут, затем смыть теплой водой.

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