Споткнулся и провалился под лед: в Полтавской области трагически погиб парень

16-летний парень переходил через мост над водоемом вместе с товарищами.
В Семеновской громаде Полтавской области несовершеннолетний упал с моста и провалился под лед.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Полтавской области.
16-летний парень переходил через мост над водоемом вместе с товарищами. Парень споткнулся и провалился под лед.
"На место происшествия, для проведения поисково-спасательных работ, немедленно были направлены сотрудники 8-го государственного пожарно-спасательного поста и водолазно-спасательного отделения. Тело погибшего было изъято из водоема", — говорится в сообщении ГСЧС.
Напомним, в Ровенской области нашли мертвым 62-летнего мужчину, который пропал без вести. Тело погибшего обнаружил владелец технических водоемов, недалеко от села, где жил погибший.
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