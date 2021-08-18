Споткнулся и упал: во Львовской области мужчине болгаркой перерезало шею

Пострадавшего оперативно доставили в больницу.
В Червоноградском районе Львовской области 32-летний мужчина случайно перерезал себе шею болгаркой, но ему удалось выжить.
Об этом сообщило издание ZAXID.NET.
"Несчастный случай с ним произошел из-за того, что болгарка была без защитного щитка. В какой-то момент мужчина споткнулся и упал на работающий инструмент. Болгарку успели вовремя выключить, однако она перерезала потерпевшему переднюю и боковую поверхность шеи — до позвонков", — сказал врач Игнат Герич.
Кроме того, при падении инструмент повредил и щитовидную железу, что вызвало массивное кровотечение. При этом он остановился буквально в нескольких миллиметрах от сонной артерии — это и спасло мужчину.
Пострадавшего оперативно доставили в больницу. У него диагностировали массивную рану мягких тканей с повреждением мышц, подкожной клетчатки, костей и хрящей шейного отдела позвоночника. Его прооперировали.
Сейчас мужчина уже находится дома.
Напомним, в Николаеве хирурги пришили 69-летнему мужчине руку, которую он случайно отрезал циркулярной пилой.