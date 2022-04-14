"Спрашивали, много ли у нас "нациков": Украина освободила из плена РФ двух пилотов, переживших изнурительные допросы оккупантов

"Спрашивали, много ли у нас "нациков": Украина освободила из плена РФ двух пилотов, переживших изнурительные допросы оккупантов

Оккупанты заставляли украинцев записывать пропагандистские видео.

Из российского плена освобождены два украинских пилота – Иван Пепеляшко и Алексей Чиж, которых оккупанты захватили 8 марта в районе села Новая Басань Черниговской области. Их держали в СИЗО города Курск в камере еще с восемью украинскими офицерами.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Сразу по возвращении из плена пилотов встретил начальник разведки Кирилл Буданов. Сейчас Иван Пепеляшко и Алексей Чиж находятся в безопасности. Они находятся в госпитале, где получают необходимую медицинскую помощь.

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"Для наших пилотов несколько раз меняли место содержания, в конце концов их доставили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами. Иван Пепеляшко рассказывает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи: "Ребята держатся но в большинстве раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но бесполезно", — говорится в сообщении.

Кроме того, Алексей Чиж вспоминает, что постоянно продолжались изнурительные допросы оккупантов. Каждый допрос традиционно начинался с путинской пропаганды по поводу того, что Украину "придумал Ленин".

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"Заставляли записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать зажженные части будут отрезать по кусочку. Упоминали о наших семьях и об угрожающей им опасности", — говорит Алексей Чиж.

Российские офицеры даже при допросах признавали, что их блиц-льд провалился и поставленных целей достичь не удалось.

"Они действительно зомбированы! Спрашивают, много ли в Украине "нациков". Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галицию заберет Польша. Просто еба*нут*е какие-то..", — говорит один из освобожденных пилотов.

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