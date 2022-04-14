"Спрашивали, много ли у нас "нациков": Украина освободила из плена РФ двух пилотов, переживших изнурительные допросы оккупантов

Оккупанты заставляли украинцев записывать пропагандистские видео.
Из российского плена освобождены два украинских пилота – Иван Пепеляшко и Алексей Чиж, которых оккупанты захватили 8 марта в районе села Новая Басань Черниговской области. Их держали в СИЗО города Курск в камере еще с восемью украинскими офицерами.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.
Сразу по возвращении из плена пилотов встретил начальник разведки Кирилл Буданов. Сейчас Иван Пепеляшко и Алексей Чиж находятся в безопасности. Они находятся в госпитале, где получают необходимую медицинскую помощь.
"Для наших пилотов несколько раз меняли место содержания, в конце концов их доставили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами. Иван Пепеляшко рассказывает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи: "Ребята держатся но в большинстве раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но бесполезно", — говорится в сообщении.
Кроме того, Алексей Чиж вспоминает, что постоянно продолжались изнурительные допросы оккупантов. Каждый допрос традиционно начинался с путинской пропаганды по поводу того, что Украину "придумал Ленин".
"Заставляли записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать зажженные части будут отрезать по кусочку. Упоминали о наших семьях и об угрожающей им опасности", — говорит Алексей Чиж.
Российские офицеры даже при допросах признавали, что их блиц-льд провалился и поставленных целей достичь не удалось.
"Они действительно зомбированы! Спрашивают, много ли в Украине "нациков". Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галицию заберет Польша. Просто еба*нут*е какие-то..", — говорит один из освобожденных пилотов.
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