Справедливое завершение этой войны: Зеленский провел важное совещание с военными

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 15 марта, несколько важных совещаний. В частности, доложил о ситуации на фронте главком ВСУ Александр Сырский, только вернувшийся из Авдеевского направления.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Сегодня были важные военные совещания. Во-первых, заслушал доклад Главкома Александра Сырского. Утром он вернулся из Авдеевского направления и рассказал о ситуации там, на месте и на других ключевых участках фронта. Согласовали дальнейшие действия”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, вместе с другими руководителями разных оперативных управлений были определены уязвимые места российских оккупантов.

“Те (места — ред.), где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны. В-третьих, провел совещание с представителями Кабмина, ОПК и других ведомств по производству высокотехнологичных дронов для проведения этих и будущих операций. В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа”, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что президент Украины встретился с работниками нашего оборонного комплекса и сделал важное заявление.

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