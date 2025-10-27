ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
285
Время на прочтение
2 мин

Справились ли французы со словом "паляница": дипломаты оригинально поздравили украинцев (видео)

Как французы произносят «паляницю»? Дипломаты поздравили украинцев с Днем украинской письменности и языка.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Справились ли французы со словом "паляница": дипломаты оригинально поздравили украинцев (видео)

Почему паляница стала символом вызова для дипломатов / © скриншот с видео

Французские дипломаты поздравили Украину с Днем украинской письменности и языка и попытались произнести известные слова-пароли.

Видео приветствия опубликовали 27 октября на странице посольства Франции в Украине в Facebook.

Сотрудники посольства Франции в Украине решили не ограничиваться традиционным приветствием, а устроить себе небольшое языковое испытание: они попытались правильно прочитать ряд действительно непростых для иностранцев украинских слов. Среди них, конечно, была и легендарная «паляниця», превратившаяся в символ национальной стойкости.

Французские дипломаты искренне признались, что украинский язык чрезвычайно мелодичный и красивый, однако произношение определенных слов становится для них настоящим фонетическим вызовом. Украинские члены команды посольства решили проверить их мастерство, предложив иностранным коллегам произнести ряд таких «сложных» слов.

У всех пользователей Сети была возможность наблюдать, как дипломаты с легкой улыбкой и очевидным волнением пытались воспроизвести необычные для их слуха и речевого аппарата звукосочетания.

Среди слов, которые испытывали их лингвистические навыки, была и знаковая «паляниця» — своеобразный языковой пароль, служащий маркером знания украинской культуры.

Ответы на приветствие

В комментариях украинцы высоко оценили старания и искренность представителей Франции, а также выразили благодарность за постоянную поддержку. Вот некоторые из комментариев под видео дипломатов:

  • «Великолепная идея! Браво коллегам из посольства!».

  • «Великолепная идея, большое спасибо вам!».

  • «Искренне благодарим!».

  • «А я всегда говорю, что украинский — один из самых тяжелых языков!».

Напомним, 27 октября — День украинской письменности и языка. Украинцы сегодня написали радиодиктант. Многие участвовавшие в событии пожаловались на текст, а также его прочтение.

Дата публикации
Количество просмотров
285
Следующая публикация

