Справились ли французы со словом "паляница": дипломаты оригинально поздравили украинцев (видео)

Почему паляница стала символом вызова для дипломатов / © скриншот с видео

Реклама

Французские дипломаты поздравили Украину с Днем украинской письменности и языка и попытались произнести известные слова-пароли.

Видео приветствия опубликовали 27 октября на странице посольства Франции в Украине в Facebook.

Сотрудники посольства Франции в Украине решили не ограничиваться традиционным приветствием, а устроить себе небольшое языковое испытание: они попытались правильно прочитать ряд действительно непростых для иностранцев украинских слов. Среди них, конечно, была и легендарная «паляниця», превратившаяся в символ национальной стойкости.

Реклама

Французские дипломаты искренне признались, что украинский язык чрезвычайно мелодичный и красивый, однако произношение определенных слов становится для них настоящим фонетическим вызовом. Украинские члены команды посольства решили проверить их мастерство, предложив иностранным коллегам произнести ряд таких «сложных» слов.

У всех пользователей Сети была возможность наблюдать, как дипломаты с легкой улыбкой и очевидным волнением пытались воспроизвести необычные для их слуха и речевого аппарата звукосочетания.

Среди слов, которые испытывали их лингвистические навыки, была и знаковая «паляниця» — своеобразный языковой пароль, служащий маркером знания украинской культуры.

Ответы на приветствие

В комментариях украинцы высоко оценили старания и искренность представителей Франции, а также выразили благодарность за постоянную поддержку. Вот некоторые из комментариев под видео дипломатов:

Реклама

«Великолепная идея! Браво коллегам из посольства!».

«Великолепная идея, большое спасибо вам!».

«Искренне благодарим!».

«А я всегда говорю, что украинский — один из самых тяжелых языков!».

Напомним, 27 октября — День украинской письменности и языка. Украинцы сегодня написали радиодиктант. Многие участвовавшие в событии пожаловались на текст, а также его прочтение.