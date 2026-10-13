Справка из прошлого: какой документ может существенно повысить пенсию украинцев

Пенсия

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Тысячи украинских пенсионеров ежемесячно недополучают солидные суммы от государства даже не догадываясь об этом. Причина кроется в обычной бумажной справке, о которой большинство давно забыло, хотя именно она может существенно повысить размер выплат.

Какая справка может существенно увеличить пенсию

Размер будущей или уже назначенной пенсии зависит не только от количества отработанных лет, но и от официального заработка. Если до 1 июля 2000 г. вы получали высокую зарплату, эти данные можно дополнительно подать в Пенсионный фонд за 60 месяцев подряд. Об этом говорится в сообщении ПФУ.

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Эксперт по пенсионным вопросам Татьяна Ходиневич объясняет, что ПФУ автоматически принимает во внимание доходы только после 2000 года. Однако для многих граждан старые данные оказываются гораздо более выгодными, особенно если в последние годы официальный заработок был минимальным.

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Кому выгоднее всего искать архивные документы

Справку о доходах выдает предприятие, где вы работали, или его правопреемник или архив. Этот шаг следует сделать тем, кто к лету 2000 года имел значительно более высокую зарплату, работал по совместительству на нескольких работах или имеет менее пяти лет страхового стажа после этой даты.

Если с добавлением старых заработков ваш индивидуальный коэффициент вырастет, пенсию перечислят в сторону увеличения. Если же нет — оставят текущий, более выгодный вариант.

Главное, что все суммы в справке должны быть подтверждены первичными документами предприятия.

Пенсия в Украине — последние новости

Ранее народная депутат от партии «Слуга народа» Ирина Борзова объяснила, повысят ли пенсии в 2027 году.

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Напомним, в Украине уже в следующем году части пенсионеров могут урезать выплаты. Речь идет о так называемых специальных пенсиях, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

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