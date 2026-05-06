Справки на оружие в Украине будут выдаваться по-новому: какие изменения готовят

Оружие (иллюстративный фото) / © pixabay.com

Министерство здравоохранения Украина планирует обновить процедуру выдачи медицинских справок формы №127/о, необходимых для получения разрешения на оружие. Среди ключевых изменений – пересмотр перечня медицинских противопоказаний и усиление внимания к психиатрическому осмотру.

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос Hromadske.

В министерстве готовятся изменения в приказ Минздрава №252 от 20 октября 1999 года. В частности, планируется более точно определить психиатрические противопоказания для выдачи справки на оружие.

«Предполагается определить, что все формы психических расстройств, в частности, вызванные употреблением психоактивных веществ, являются медицинскими психиатрическими противопоказаниями для получения соответствующего разрешения», — сообщили в Минздраве.

В настоящее время в действующем порядке отсутствует конкретный перечень психических болезней и состояний, которые являются основанием для отказа в выдаче справки. В документе лишь указано, что противопоказания могут касаться людей, по психическому состоянию подверженных агрессии или аутоагрессии, а также граждан с соматически обусловленными нарушениями психики.

Также Минздрав планирует обязать врачебно-консультативные комиссии учитывать справку формы №100-2/о — документ о прохождении психиатрического осмотра, в частности, по применению психоактивных веществ.

Теперь действующий порядок этого не требует. Для получения медицинской справки на оружие человек должен предоставить, в частности, сертификат о прохождении обязательного профилактического наркологического осмотра по форме №140/о и справку о том, состоит ли он на психиатрическом учете.

Почему процедуру хотят изменить

Вопрос медицинских справок на оружие снова актуализировался после стрельбы в Киеве. Глава Нацполиции Иван Выговский заявлял, что у мужчины, открывшего огонь с карабина, «были определенные изъяны».

МВД проверяет медицинское учреждение, которое выдало ему справку для продления разрешения на оружие. Сам документ настоящий, однако у следствия возникли сомнения, проходил ли мужчина реальное психиатрическое обследование.

Журналисты hromadske также проверили, как в Киеве проводятся такие обзоры. По их данным, в двух медцентрах справку можно было получить примерно через 20 минут, а само обследование носило формальный характер.

В Украине также готовят консультации по будущему законопроекту об оружии для гражданских граждан. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что к обсуждению планируется привлечь медиа, экспертов, народных депутатов и военных.

По его словам, вопрос гражданского оружия должен быть урегулирован единым законом, а не подзаконными актами. Клименко отмечал, что речь идет о безопасности граждан как во время войны, так и после ее завершения.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов выступил против простой легализации короткоствольного оружия для гражданских. Он заявил, что массовое распространение оружия может привести к увеличению опасных инцидентов.

