Справочник толерантности: первая леди презентовала новый просветительский проект

Он будет рассказывать ро правильное общение с людьми с инвалидностью и людьми старшего возраста.

Первая леди Украины Елена Зеленская представила просветительский проект, который будет рассказывать о правильном общении с людьми с инвалидностью и людьми старшего возраста.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 13 июля.

Это произошло в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерной пространства в Украине. Раньше — семьи с детьми с инвалиднистью уже проверили на доступность аэропорт "Борисполь". Тогда после посещения всей территории участники обсудили, что еще стоит улучшить в аэропорту.

Сейчас же Елена Зеленская вместе с премьером Денисом Шмыгалем и министрами обсудили план дальнейших мероприятий по развитию безбарьерной пространства Украины. Проект предусматривает более 250 инициатив на два года. Среди них, в частности, доступность общественных зданий и школьного образования. Справочник планируют выпустить в печатном формате и распространить в Интернете.

Новости Украины: Елена Зеленская представила просветительский проект "Справочник безбарьенорсти"

"Постоянно во время общения с разными людьми вижу, что нам все время трудно найти правильные слова. Это для коммуникации очень важно. Если мы обижаем, а не уважаем, то дальнейшая коммуникация уже не нужна. Мне кажется, стоило создать такой справочник по безбарьерности, где было бы нормальным человеческим языком понятно, а также с примерами показано, как общаться, какие слова и фразы следует избегать", — говорит первая леди.

Как сообщалось, жена главы государства Елена Зеленская хочет на базе Офиса президента создать Офис первой леди. На встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией Зеленская пожаловалась, что сейчас в Украине чин первой леди законодательно не закреплен.

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