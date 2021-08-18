Спреи от комаров не действуют: на Закарпатье клопы-кровопийцы из Америки атакуют отдыхающих (фото)

Спреи от комаров не действуют: на Закарпатье клопы-кровопийцы из Америки атакуют отдыхающих (фото)

Платановый клоп-кружевница быстро размножается и не реагирует на химические вещества.

В Береговском районе Закарпатской области после отдыха на известном озере в селе Дыйда люди начали жаловаться на странные укусы насекомых. На теле появляются покраснения, которые достаточно сильно чешутся. В то же время местные отмечают, что это не укусы комаров.

"Очевидно, что закарпатцы также ощутили на себе вторжения американской насекомые-кровопийцы, на которую уже жалуются в соседних Словакии и Румынии. Оказалось, что это Corythucha ciliata — платановый клоп-кружевница, инвазивный вид из Северной Америки, который очень быстро распространился в Европе" — пишет местное издание Mukachevo.net.

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Это небольшое белое насекомое, которое питается с нижней стороны листьев, высасывая сок.

Некоторые специалисты из Румынии отмечают, что этих насекомых трудно уничтожить обычными химическими веществами, такими как истребляют комаров, ведь у них сильный иммунитет. Также эти насекомые сильно размножились, поскольку у них нет врага в природе.

"Поэтому единственный выход — это ждать когда появится местный вид бактерий, насекомых или птиц, которые начнут ими питаться", — сказал научный сотрудник Института биологических исследований в Клуже Адриан Руйканеску.

В случае укуса, медики советуют промыть пораженный участок тела водой с мылом, принять антигистаминные лекарства и не чесать место укуса, чтобы не повредить кожу еще больше.

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