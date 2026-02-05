- Дата публикации
Спрос на антидепрессанты в Украине вырос до рекордной отметки: подробные цифры
Пока популярность транквилизаторов и снотворных падает почти на треть, категория антидепрессантов остается единственной, показывающей стабильный рост. Эксперты видят в этом позитивный сигнал перехода от симптоматического лечения к профессиональной медицинской помощи.
Спрос на антидепрессанты в Украине продемонстрировал стремительный рост, увеличившись на 72% за период 2023 — 2025 годов. Украинцы начали массово отказываться от снотворных и успокоительных препаратов в пользу длительной терапии.
Об этом пишет Forbesсо ссылкой на данные сервиса Liki24.
В Украине зафиксирован существенный рост спроса на антидепрессанты: в годовом измерении он увеличился на 25%, а за период 2023 — 2025 годов — сразу на 72%.
Тенденция к росту продолжается уже несколько лет. Так, в 2024 году спрос на антидепрессанты вырос на 46% по сравнению с 2023-м, и в 2025 году положительная динамика сохранилась.
Зато интерес к другим психотропным препаратам снижается. В частности, спрос на ноотропы сократился на 30% по сравнению с 2024 годом, на успокаивающие средства — на 29%, а на снотворные — на 31%.
«Это обнадеживающий сигнал: мы видим, что люди чаще выбирают системное лечение, а не разовые решения«, — отметил основатель сервиса Liki24 Антон Авринский.
Похожие тенденции наблюдаются и в других сегментах длительной терапии: в 2025 году спрос на препараты железа вырос на 21,7%.
Ключевые изменения по категориям
Антидепрессанты остаются единственной группой с заметным ростом: в 2025 году спрос на них увеличился примерно на 25% в годовом измерении.
Снотворные препараты продемонстрировали самое резкое падение — интерес к ним уменьшился почти на 40%, опустившись до уровня около 60%.
Транквилизаторы также потеряли популярность, показав снижение примерно на 35% по сравнению с 2024 годом.
Успокаивающие и ноотропные средства потеряли около 30% спроса.
Нейролептики остаются относительно стабильными на фоне общего спада, однако и здесь зафиксировано уменьшение спроса на 10%.
Препараты для поддержания работы центральной нервной системы потеряли ориентировочно 15 — 18% спроса.
В то же время структура аптечной корзины в целом осталась без существенных изменений. Самыми популярными категориями традиционно являются обезболивающие средства, препараты от повышенного давления, медикаменты для лечения боли в суставах и мышцах, а также сезонные лекарства.
