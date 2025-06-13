Спрос на инженерное образование возвращается: как у Метинвест Политехника меняют отношение к техническим профессиям

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Об этом рассказал в интервью UAprom Константин Моисеенко, руководитель департамента управления качеством образования и аккредитации университета Метинвест Политехника, которая на днях отмечает 5-летие основания.

«Интерес к инженерным специальностям возрождается, а спрос на качественное инженерное образование растет. Люди понимают, что инженерная профессия позволяет хорошо зарабатывать. Часть интереса связана с развитием военного производства, в частности, конструированием, эксплуатацией и ремонтом беспилотников. Успехи технологических стартапов помогают популяризации инженерии. Считаю, что для Украины была бы полезна собственная программа по популяризации точных и естественных наук, начиная со школы», – говорит Моисеенко.

По его словам, приоритет Метинвест Политехники – именно инженерное образование, поэтому даже те программы, которые нельзя назвать инженерными – менеджмент или экономика, – сфокусированы на бизнес-процессах и особенностях управления именно в промышленном бизнесе. При этом в вузе фокусируются на практических навыках, в частности создают лаборатории на предприятиях, чтобы проводить обучение не только для студентов, но и для персонала.

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В процессе обучения мы также используем англоязычную электронную библиотеку Cortext, благодаря которой студенты и преподаватели имеют доступ к современной технической литературе. А вместо традиционной академической мобильности мы развиваем направление бизнес-стажировок. Мы уже организовали поездку группы студентов на Promet Steel в Болгарии, а 2 июня новая группа магистров отправилась на месячную стажировку в компанию Danieli - одного из ведущих производителей металлургического оборудования в мире», - рассказал Моисеенко.

Он отметил, что студенты активно участвуют в решении операционных, технологических или производственных проблем компании Метинвест. Таким образом, вуз выполняет для бизнеса также функцию R&D (Research and Development) – то есть проводит исследования, направленные на поиск инновационных решений в сфере технологий.

«Бизнес часто недооценивает возможности образования и науки в решении своих проблем. Мы в Метинвесте Политехнике развиваем это направление и сотрудничаем с предприятиями, которые имеют очень конкретные запросы. является важным инструментом, обеспечивающим результативность образования», - объясняет Моисеенко.

Напомним, в этом году Метинвест Политехника упростил процедуру для поступления ветеранов: им достаточно пройти только онлайн-собеседование.

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Как известно, университет основала компания Метинвест Рината Ахметова в июне 2020 года. Сейчас в вузе идет четвертая вступительная кампания: набор идет на образовательные программы для будущих бакалавров, магистров, а также в аспирантуру.