Спрос на инженерные профессии вырос на 43%: в Метинвест Политехники поступили более 360 новых студентов

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В университете связывают рост интереса к инженерным профессиям с будущим обновлением и модернизацией украинской промышленности.

«В этом году мы видим интерес к техническим специальностям на всех уровнях образования, от профессионального младшего бакалавра до магистратуры. Для Украины это стратегически важные профессии. Впереди возобновление и модернизация предприятий, и для этого потребуются инженеры нового поколения», - говорит ректор Метинвест Политехники Александр Почтенный.

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По его словам, современный инженер должен совмещать фундаментальную техническую подготовку с цифровыми навыками, умением работать в команде, управлять проектами и находить практические решения.

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Техническое образование в этом году избрали выпускники школ и колледжей, специалисты по опыту работы и ветераны. Среди новых студентов - 20 ветеранов, а всего за годы работы университета обучение здесь выбрали уже более 70 ветеранов.

Кроме бакалаврских и магистерских программ университет предлагает восемь программ профессионального младшего бакалавра по направлениям горноводства, металлургии, автоматизации производства, робототехники, электрической инженерии и прикладной механики. Учеба ориентирована на практическую работу: студенты разбирают реальные производственные кейсы, проходят практику на предприятиях, участвуют в международных программах и стажировках.

Помимо обучения на контрактной основе университет предоставляет возможность поступления по заказу Метинвеста. В таком формате обучения по отдельным направлениям финансирует компания, которая дает студенту возможность получить образование без собственных затрат и одновременно получить перспективу первого рабочего места. Также доступно обучение по ваучеру от Государственной службы занятости.

По словам директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Метинвеста Татьяны Петрук, поддержка технического образования является инвестицией в новое поколение инженеров и будущее украинской промышленности.

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Как известно, первый частный технический университет в Украине Метинвест Политехника основала компания Метинвест Рината Ахметова: с 2022 года компания вложила в развитие образования около 570 млн. грн., из которых 513 млн. грн. направлено на создание современной материальной базы вуза.

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