Спрос просто зашкаливает: "Укрзалізниця" назвала направления, на которых запускает дополнительные поезда

Поезд

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В Украине в разгаре самый жаркий летний сезон пассажирских перевозок. Национальный железнодорожный перевозчик зафиксировал стремительный рост пассажиропотока, что спровоцировало серьезный дефицит проездных документов на ключевых внутренних маршрутах.

Об этом пишет «Укрзалізниця».

Только за две недели, в период с 8 по 21 июня, услугами компании воспользовались более миллиона пассажиров

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Эпицентром летнего сезона традиционно стал рейс, соединяющий столицу с западными регионами. Количество желающих приобрести проездные документы здесь в несколько раз превысило технические возможности железной дороги.

«Наиболее топовое направление — Киев-Львов и обратно. Здесь спрос на билеты превышает предложение в три раза», — констатируют в ведомстве.

Чтобы урегулировать кризисную ситуацию и помочь гражданам добраться до мест назначения, железнодорожники вынуждены оперативно перераспределять существующий подвижной состав.

«Чтобы больше людей имели возможность совершить путешествие, мы назначили дополнительные поезда. В их состав вошли вагоны, ранее задействованные на направлениях с меньшей нагрузкой», — пояснили в «Укрзалізниці».

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Дополнительные рейсы на выходные для отдыха

Помимо плановых рейсов компания пытается реагировать на запросы украинцев, которые планируют короткие поездки на конец недели.

«Мы понимаем масштабы дефицита мест, поэтому стараемся по возможности добавлять поезда на популярные направления для отдыха на выходные», — подчеркнули железнодорожники.

Также, несмотря на общий дефицит мест в поездах, железная дорога обеспечивает логистику для детей, который нуждаются в оздоровлении или участвуют в соревнованиях.

«Значительная часть пассажиров сейчас — детские группы. В их числе юные спортсмены, дети действующих и погибших военных», — резюмировали в компании.

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Путешествия «Укрзалізницею» — последние новости

Напомним, «Укрзалізниця» запускает новый региональный поезд №854/853 Днепр-Харьков- Днепр. Время в пути составляет около четырех часов. Поезд будет курсировать с 19 июня: из Днепра в 08:17 с прибытием в Харьков в 12:29, обратно из Харькова в 15:30 с прибытием в Днепр в 19:41. Билеты доступны для продажи в приложении «УЗ».

Также «Укрзалізниця» назначает дополнительные рейсы в Карпаты и Закарпатье из-за повышенного спроса на отдых в горах. Поезда будут курсировать по маршрутам Киев-Рахов (№213/214 и №251/252) и Киев-Солотвино (№203/204) с 17 по 22 июня.

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