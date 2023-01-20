"Спросил, кто я? Он ответил: "Папа": история отца, возвращающего к жизни травмированного сына (фото)

Уже пять месяцев 34-летний защитник Шостки Виталий Шумей находится в госпитале. Каждый день рядом с ним находится и разговаривает 64-летний отец Сергей, бывший военный в отставке. Мужчина фактически возвращает к жизни сына, перенесшего тяжелые операции.

Историю воина и его отца рассказало издание Associated Press.

"Последние пять месяцев я постоянно был с ним, рядом, рядом, рядом. Я никуда не выхожу – за исключением как покурить", – рассказывает отец Сергей.

Виталий служил командиром зенитно-ракетного комплекса дальнего радиуса действия. В августе 2022-го получил ранения в Донбассе, в Адвиевке. Снаряд попал в его блиндаж и сработал с другими взрывчатками. Взрыв нанес защитнику немало ранений. В частности, минно-взрывную травму, огнестрельное обломочное черепно-мозговое ранение, ушиб головного мозга, гематомы. Медики сомневались, что защитник придет в себя, ведь его черепно-мозговые травмы были очень серьезными.

Фото из открытых источников.

Сейчас защитник находится в больнице в Чернигове. Виталий, кажется, иногда понимает, где находится. Он моргает глазами и может глотать. В значительной степени мужчина неподвижн. В конце декабря Виталий начал шевелить пальцами на ногах.

Отец настроен во что бы то ни стало поставить сына на ноги: "Мы видим определенный прогресс, становимся на ноги. Это мое мнение".

Фото: Associated Press

Он часами находится у постели раненого сына, рассказывает новости с фронта, читает книги и сообщения поддержки от украинцев: "Держись за жизнь! Ты нам очень нужен!", "Ты сильный! Ты справишься!". По словам Сергея, по щекам Виталия катятся слезы, когда он читает слова благодарности и поддержки от небезразличных украинцев.

Недавно Виталий начал отвечать, говорит отец: "Я начал его спрашивать: "Ты знаешь, кто я?" Он ответил: "Папа".

Фото: Associated Press

Заботу о сыне Сергей считает своим вкладом в боевые действия. "Я поставлю его на ноги. Это моя мечта", — подчеркивает отец украинского защитника.

Как сообщалось, "госпитальерша" 25-летняя парамедикиня Екатерина Галушка на псевдо "ООН" рассказала о боли потерь, страхах и вызовах и гендерных стереотипах на войне.

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