"Спросил время и затащил в квартиру, помогите": в Киеве девушка после похищения успела позвонить в полицию (видео)

Девушка закрылась в ванной и смогла набрать "102".
В Киеве мужчина затащил девушку в квартиру и удерживал ее. Пленницу освобождали правоохранители.
Об этом сообщает полиция Киева.
На номер "102" позвонила по телефону девушка и рассказала шокирующую историю. Она находится в чужой квартире, куда ее силой затащил незнакомый мужчина.
"Мне нужна помощь. Меня какой-то мужчина затащил в свою квартиру. На улице спросил час, попросил подержать пакет, а потом попросил помочь ему донести его до квартиры. Он старший. Возле квартиры открыл дверь и затащил меня", — рассказала девушка.
Девушка заперлась в ванной и оттуда смогла позвонить на "102".
Диспетчер расспросила адрес и передала информацию в полицию. Полицейские со спасателями сломали дверь в квартиру и освободили пленницу.
Мужчине, удерживавшему девушку, сообщено о подозрении.
Напомним, что в Днепре 47-летний мужчина больше недели держал собственную 78-летнюю мать в закрытом помещении. Женщине пришлось питаться объедками и остатками еды в доме.
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