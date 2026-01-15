Тимошенко заявила, что не может оплатить залог

Тимошенко заявила о блокировании счетов / © Associated Press

Глава парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что планировала уплатить залог по делу по подозрению в подкупе народных депутатов, однако сделать этого не может из-за заблокированных счетов.

Об этом политика сообщила в Facebook.

По словам Тимошенко, блокировка состоялась еще до решения суда. Она назвала ситуацию абсурдной и заявила, что дело носит политический характер.

«Это когда ты планируешь оплатить залог по откровенно заказному политическому делу, но не можешь этого сделать, потому что твои счета заблокированы еще до решения суда», — написала нардепка.

Она подчеркнула, что подобные действия не заставят ее прекратить политическую деятельность или покинуть страну.

«Вы, наивные, вероятно, думаете, что такими примитивными шагами заставите меня бежать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь. Не верите? Спросите у Януковича», — написала она.

Скандал с пленками Тимошенко: в чем обвиняют главу «Батькивщины»

Ранее, 13 января, НАБУ и САП заявили о разоблачении руководительницы одной из парламентских фракций по предложению неправомерной выгоды народным депутатам из других фракций. По данным следствия, взятка предлагалась за голосование «за» или «против» отдельных законопроектов в Верховной Раде.

Правоохранители предварительно квалифицировали действия по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

На следующий день Юлия Тимошенко подтвердила проведение обысков в партийном офисе и заявила, что не признает обвинений, назвав расследование политически мотивированным.

14 января НАБУ и САП официально вручили политике сообщения о подозрении.