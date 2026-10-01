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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Спровоцировал ДТП, а затем дважды выстрелил в военного: детали убийства в Одессе

В Одессе пожилого мужчину подозревают в убийстве 50-летнего военнослужащего после конфликта на дороге — по данным следствия, он сначала выстрелил пострадавшему в грудь, а затем еще раз, когда тот уже упал.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пистолет

Пистолет

В Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 50-летнего военнослужащего на Люстдорфской дороге.

Событие произошло утром 30 сентября. Во время патрулирования полицейские обнаружили посреди проезжей части у автомобиля Chevrolet тело мужчины с огнестрельными ранениями.

По данным следствия, подозреваемый — пожилой житель Днепропетровской области — ехал на автомобиле ЗАЗ и спровоцировал столкновение с Chevrolet.

После ДТП между водителями возник конфликт. Как сообщает Общественное со ссылкой на прокуратуру, мужчина достал пистолет и выстрелил 50-летнему военнослужащему в грудь. Когда потерпевший упал, подозреваемый подошел и произвел еще один выстрел — в шею. Военный погиб на месте.

Полицейские задержали мужчину. В ходе следственных действий изъяли оружие, стреляные гильзы и другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители проверяют несколько версий и устанавливают мотив убийства.

Напомним, что ранее в Николаеве конфликт в троллейбусе закончился стрельбой : пять выстрелов у мужчины

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