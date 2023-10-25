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Спрятал под одеялом: дальнобойщик пытался вывезти за границу своего 21-летнего сына (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Спрятал под одеялом: дальнобойщик пытался вывезти за границу своего 21-летнего сына (фото)

Парень завернулся в одеяло, надеясь, что пограничники его не заметят / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Парень спрятался в спальном отделении кабины грузовика своего отца, завернувшись в одеяло.

На границе с Польшей пограничники задержали 44-летнего водителя грузовика, пытавшегося незаконно вывезти своего 21-летнего сына за границу, спрятав под одеялом в кабине.

Об этом передает Западное региональное управление ГПСУ.

Инцидент произошел в ночь на 25 октября на пункте пропуска "Рава-Руська". Отец хотел вывезти 21-летнего сына, не имевшего законных оснований для пересечения границы.

Фура, в которой обнаружили уклониста / ©
Фура, в которой обнаружили уклониста

Парень спрятался в спальном отделении кабины грузового автомобиля, завернувшись в одеяло.

© http://dpsu.gov.ua/
Фото: http://dpsu.gov.ua/

Парень привлечен к ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Также юноше грозит ответственность за уклонение от мобилизации.

© http://dpsu.gov.ua/
Фото: http://dpsu.gov.ua/

Водителю грузовика грозит ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу. Пограничники направили сообщения о нарушителях в полицию.

Напомним, что "многодетный" киевлянин придумал хитрую схему, как бежать за границу, и "купил" в Молдове двойню за $4 тысячи.

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Дата публикации
Просмотры
1603
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