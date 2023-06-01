Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Спрятал тело в колодец: в Одесской области мужчина убил товарища

Спрятал тело в колодец: в Одесской области мужчина убил товарища

Полиция обнаружила тело убитого / Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Злоумышленник свою вину признал.

В Одесской области мужчина убил своего товарища и спрятал его тело в колодце, покрытый шифером и мусором. Задержанный признался в содеянном.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По данным следствия, между мужчинами возникла ссора, во время которой один из них ударил другого ножом и топором в лицо. От травм мужчина скончался. Искать погибшего начали после обращения матери, которая неделю не имела с ним связи.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве, предусмотренном частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. На время следствия суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области осудили отца за убийство 3-летнего сына: проломил череп и бросил на улице умирать.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
395
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация