Спрятал тело в колодец: в Одесской области мужчина убил товарища

В Одесской области мужчина убил своего товарища и спрятал его тело в колодце, покрытый шифером и мусором. Задержанный признался в содеянном.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По данным следствия, между мужчинами возникла ссора, во время которой один из них ударил другого ножом и топором в лицо. От травм мужчина скончался. Искать погибшего начали после обращения матери, которая неделю не имела с ним связи.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве, предусмотренном частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. На время следствия суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области осудили отца за убийство 3-летнего сына: проломил череп и бросил на улице умирать.

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