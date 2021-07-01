Спрятал труп экс-любимой в подвале: мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство 21-ровнянки

Спрятал труп экс-любимой в подвале: мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство 21-ровнянки

В суд направили обвинительный акт относительно 27-летнего подозреваемого в умышленном убийстве.

27-летний житель Здолбунова Ровенской области умышленно ударил ножом вспину 21-летнюю Юлию Сокаль, с которой он ранее находился в близких отношениях. Кроме того, он нанес девушке множественные удары тупыми предметами по голове, туловищу и конечностям. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Как рассказали сегодня, 1 июля, в Ровенской областной прокуратуре, убийство произошло еще в начале декабря 2020 года у мужчины дома. Злоумышленник связал и спрятал тело в подвальном помещении, где его 6 января этого года нашли правоохранители.

В отношении подозреваемого уже завершено досудебное расследование, теперь он предстанет перед судом.

Обвиняемый уже ранее был судим за незаконное хранение наркотических средств. Он скрывался от следствия, но через несколько дней его таки задержали в одной из многоэтажек Здолбунова.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Со следствием он не сотрудничал и никаких показаний не предоставил.

За содеянное его грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, ранее мать убитой ровнянки рассказала о подозреваемом. 27-летний мужчина неоднократно угрожал девушке, исписывал стены в подъезде, резал дверь квартиры и подстерегал ее во дворе дома.

Подозреваемого в убийстве 21-летней жительницы Ровно взяли под стражу на 2 месяца

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку