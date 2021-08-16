Спрятал в сарае: в Херсонской области жестоко убили молодую женщину

Свидетелем убийства стал сосед потерпевшей и сразу побежал вызывать родственницу погибшей.

В с. Никольское произошло убийство. В полицию позвонила местная жительница и сообщила, что квартирант расправился с хозяйкой дома.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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Во время осмотра домовладения, полицейские увидели следы волочения на земле, которые тянулись к сараю. Полицейские открыли замкнутый сарай и обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями.

Полицейские выяснили, что потерпевшая проживала вместе с мужем в доме. Хозяева сдавали свою квартиру еще одним супругам. По словам соседей, компания вместе постоянно выпивала, неоднократно ссорилась и постоянно принимала других гостей.

Между арендатором и хозяйкой возник конфликт, потому что женщина не хотела больше видеть в своем доме гостей и приказала им уйти. Однако мужчина схватил женщину за шею и нанес четыре ножевых ранения. В результате полученных телесных повреждений владелица дома погибла. Свидетелем убийства стал сосед потерпевшей и сразу побежал вызывать родственницу погибшей, которая жила неподалеку.

Сейчас полицейские задержали 53-летнего мужчину в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, во Львовской области мужчина избил и утопил в пожарной водоеме свою знакомую.

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