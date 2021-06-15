Спрятал в вишнях: на Буковине мужчина спрятал партию контрабандных сигарет в замороженных ягодах

В ящиках было более 193 тысяч пачек сигарет, оцененных в почти 9,7 млн грн.

Спрятал в вишнях. Пограничники на Буковине нашли крупную партию контрабандных сигарет между ящиков с ягодой, которые были в фуре.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Грузовик задержали возле румынской границы в пункте пропуска "Порубное". По документам, мужчина перевозил замороженную вишню. Но во время осмотра пограничники обнаружили 400 ящиков табака без акцизных марок. Стоимость товара оценили в почти 10 миллионов гривен — это одна из крупнейших партий, которую удалось перехватить в этом году.

Водитель убеждал, что не знает откуда взялись сигареты. Их изъяли, а на нарушителя составили админпротокол. Ему грозит штраф в 17 тысяч гривен.

Новости Украины: на Буковине мужчина спрятал партию контрабандных сигарет в замороженных ягодах

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