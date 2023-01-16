Спрятала под одеялом в машине: 19-летняя девушка пыталась вывезти из Украины уклониста (видео)

Теперь и девушка, и мужчина будут отвечать перед законом.

На украинско-венгерской границе в салоне автомобиля Volkswagen пограничники обнаружили уклониста, спрятавшегося на заднем сиденье авто под одеялом. 32-летний военнообязанный пытался тайно уехать за границу. За рулем автомобиля, в котором обнаружили уклониста, находилась 19-летняя украинка.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.



"Правонарушителя обнаружили в пункте пропуска "Лужанка" во время досмотра автомобиля Volkswagen, которым управляла гражданка Украины. Таким образом водитель 2003 года рождения пыталась вывезти за границу своего 32-летнего знакомого", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

За попытку незаконного пересечения границы на 32-летнего мужчину составил админпротокол, сумму штрафа для него определит суд. А 19-летней водителю Volkswagen грозит уголовная ответственность по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье мать сделала 28-летнего мужчину "инвалидом", чтобы вывезти его за границу.

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