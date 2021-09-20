Спрятали под вещами: в Днепропетровской области на трассе нашли скелет женщины (фото)

Спрятали под вещами: в Днепропетровской области на трассе нашли скелет женщины (фото)

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Под Днепром на трассе "Борисполь — Кременчуг — Днепр — Запорожье — Пологи — Мариуполь" нашли скелет женского пола.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Информатор".

Как стало известно, скелет женщины, накрытый вещами, нашли возле автозаправки рядом с поселком Горькое. Сколько именно останки пролежали у дороги, в результате чего умерла гражданка, а также ее личность пока неизвестны.

На место происшествия вызвали правоохранителей и следственно-оперативную группу. Устанавливаются все детали инцидента.

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