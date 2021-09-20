Спрятали под вещами: в Днепропетровской области на трассе нашли скелет женщины (фото)

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Под Днепром на трассе "Борисполь — Кременчуг — Днепр — Запорожье — Пологи — Мариуполь" нашли скелет женского пола.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Информатор".
Как стало известно, скелет женщины, накрытый вещами, нашли возле автозаправки рядом с поселком Горькое. Сколько именно останки пролежали у дороги, в результате чего умерла гражданка, а также ее личность пока неизвестны.
На место происшествия вызвали правоохранителей и следственно-оперативную группу. Устанавливаются все детали инцидента.
Ранее мы писали, что в селе Розовка Белгород-Днестровского района обнаружили тело 58-летнего мужчины с рублеными ранами лица.