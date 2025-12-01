ТСН в социальных сетях

Спрятали тело ребенка в морозильнике: в Одесской области горе-родителям дали по 9 лет тюрьмы

Несмотря на очевидную угрозу жизни мальчика, взрослые не вызывали «скорую». В результате полученных ожогов и без помощи ребенок скончался.

Горе-родители задержаны

В Одессе суд определил наказание родителям мальчика в возрасте 1 года и 3 месяцев, тело которого полицейские обнаружили в морозильной камере.

Об этом идет речь в сообщении Одесской областной прокуратуры.

«До 9 лет и 8 месяцев тюрьмы была приговорена мать, 9 лет и 10 месяцев тюрьмы дали ее сожителю на основании обвинения по ч. 3 ст. 135. 18-летняя мать и ее 44-летний наркозависимый сожитель с криминальным прошлым допустили получение ребенком тяжелых ожогов и не вызвали врачей», — говорится в сообщении.

Из-за полного отсутствия медицинской помощи состояние ребенка стремительно ухудшилось: ожоговая болезнь осложнилась, малыш начал терять сознание, у него возникли серьезные нарушения дыхания.

Вместо того чтобы сообщить о трагедии, мужчина завернул тело малыша в пленку и спрятал в морозильной камере. Тело обнаружили правоохранители.

В ходе судебного разбирательства обвиняемые вину не признали, однако предоставленные прокурорами доказательства, результаты экспертиз и показания по делу подтвердили их причастность к совершению преступления.

До вступления приговора в законную силу обвиняемые будут находиться под стражей.

Ранее сообщалось, что в Сумской области родители двухмесячного младенца предстанут перед судом за его смерть, им грозит до пяти лет лишения свободы.

