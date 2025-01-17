Трое уклонистов "путешествовали" заграницу в гипсокартоне: как работала схема

Оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили попытку незаконной переправки трех мужчин призывного возраста через государственную границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Жители Одесской, Киевской и Кировоградской областей обратились в "туристическое агентство", которое пообещало им выезд за границу через приднестровский сегмент границы за 8000 долларов за каждого. Мужчины встретились с 71-летним перевозчиком в Одессе, где он оборудовал тайник в микроавтобусе для переправки.

"Для реализации своего замысла он оборудовал в микроавтобусе тайник из гипсокартона, куда и разместил "пассажиров". За участие в схеме мужчина должен был получить свой процент от перевозок. Однако помешали желанным планам стали пограничники, которые вовремя остановили горе-шофера в контролируемом пограничном районе", – говорится в сообщении.

Водитель микроавтобуса сейчас находится под следствием за нарушение статьи 332 УК Украины, а пассажиры получили протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, в Украине ликвидировано более 50 схем незаконной переправки мужчин через границу.

Читайте также: