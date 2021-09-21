"Спрятаться от РВИ — несколько призрачная надежда": врач рассказала, как не подцепить коронавирус

Врач советует прежде всего носить маску и избегать мест большого скопления людей.

В Украине разгулялся новый штамм коронавируса "Дельта". На сегодня большинство новым штаммом болеет довольно легко, примерно 10% — с осложнениями.

Как не подхватить новый штамм коронавируса "Укринформу" рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук.

По ее словам, в первую очередь — не надо отказываться от маски, правда носить ее надо правильно — загибая у носа.

"Если вы хотите снизить риски, надевайте респиратор высокого уровня защиты, но имейте в виду, что респираторы с клапаном защищают вас, но никак не защищают окружение от вас. Поэтому, если вы болеете в этот момент — знаете ли вы об этом не знаете ли — вы можете заразить других. К сожалению, я вижу по своим пациентам, они мне пишут: пошел в аптеку, пошел в магазин, куда-то поехал... вы болеете — будь добры, сидите дома! Хочется и кричать, и умолять: ну хорошо, что вам повезло, вы легко переносите ковид, всюду ходите сами, но вы же подвергаете опасности других, которые могут заболеть очень трудно!", — рассказывает врач.

Она добавляет, что желательно меньше бывать в местах массового скопления людей, а если возникла необходимость быть в толпе — надевать маску.

"Если вы можете быть на природе, на даче и не иметь дела с толпой — это будет для вас лучше. Но, к сожалению, как только вы прекратите такую свою изоляцию, вероятность того, что вы заболеете, достаточно высока. Потому что спрятаться от респираторной вирусной инфекции — несколько призрачная надежда, вирусы слишком мелкие в отличие от тех же бактерий. Эта пандемия — вызов для организма, для человека и вообще миру. Условия изменились — мы должны адаптироваться, связаться с этой ситуацией или естественным путем, или частично, искусственно — это может обеспечить вакцинация. Поэтому пожелаю всем все же не болеть, а если уж и болеть — то легко, приобрести естественный иммунитет, чтобы вам уже ничего не было страшно", — говорит Светлана Гук.

Напомним, что коронавирус штамма "Дельта" редко вызывает потерю обоняния и вкуса, а температура может то подниматься, то самостоятельно снижаться. Об этом рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больнице "Феофания" Светлана Гук.

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