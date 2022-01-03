Спускались с горки: в Днепре во время катания на санках погиб мужчина, его 6-летнюю дочь госпитализировали

Спускались с горки: в Днепре во время катания на санках погиб мужчина, его 6-летнюю дочь госпитализировали

Санки с мужчиной и его дочерью врезались в электрический столб.

В Днепре в парке "Зеленая роща" вечером, 2 января, во время катания на санках погиб 45-летний мужчина, его 6-летнюю дочь госпитализировали.

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Об этом сообщает Телеканал D1 со ссылкой на комментарий полиции.

Мужчина вместе с дочерью спускались с покрытой льдом горки в парке. Внезапно санки врезались в электрический столб. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, его 6-летнюю дочь спасают медики.

В полиции Днепропетровской области сообщили, что они открыли производство по части 1 статьи 115 УКУ с отметкой "несчастный случай". Ребенок находится в стабильном состоянии.

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