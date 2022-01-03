Спускались с горки: в Днепре во время катания на санках погиб мужчина, его 6-летнюю дочь госпитализировали

Санки с мужчиной и его дочерью врезались в электрический столб.
В Днепре в парке "Зеленая роща" вечером, 2 января, во время катания на санках погиб 45-летний мужчина, его 6-летнюю дочь госпитализировали.
Об этом сообщает Телеканал D1 со ссылкой на комментарий полиции.
Мужчина вместе с дочерью спускались с покрытой льдом горки в парке. Внезапно санки врезались в электрический столб. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, его 6-летнюю дочь спасают медики.
В полиции Днепропетровской области сообщили, что они открыли производство по части 1 статьи 115 УКУ с отметкой "несчастный случай". Ребенок находится в стабильном состоянии.
Читайте также:
- Луна без курса: чем опасен этот период, что нужно делать и что категорически запрещено
- В Донецкой области нашли военного с простреленной головой: прокуратура рассматривает несколько версий
- "Испугались и в панике врезались в заборы и деревья": в Черновцах из-за новогодних фейерверков погибли птицы