Спустили штаны с трусами и привязали к столбу: в Николаеве и Мариуполе задержали мародеров (фото)

Спустили штаны с трусами и привязали к столбу: в Николаеве и Мариуполе задержали мародеров (фото)

В двух городах поймали 4 мародеров.

Сегодня, 27 февраля, в Николаеве местные жители задержали мародера и привязали к столбу со спущенными штанами. Еще троих мародеров в Мариуполе задержала полиция.

"Полицейские задержали троих мародеров. Злоумышленники пытались похитить имущество из школы", — сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

В соцсетях очевидцы сообщают, что в Николаеве местные жители самостоятельно поймали мародера, привязали его к столбу пленкой и приспустили ему брюки и белье.

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Впоследствии на место происшествия вызвали полицию.

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Напомним, российские войска, сумевшие прорваться на территорию Херсонской области, занимаются мародерством.