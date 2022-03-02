Спустили трусы и примотали к столбу: в Днепре поймали и наказали мародера (фото)

Спустили трусы и примотали к столбу: в Днепре поймали и наказали мародера (фото)

Каждый мародер будет не только задержан, но и опозорен и наказан.

В Днепре местные жители поймали мародера и наказали его – примотали к столбу, спустив перед этим штаны и трусы.

Фото опубликовали в местном Telegram-канале.

Инцидент произошел 2 марта на улице Передовой. Мужчине, который хотел украсть товар, написали зеленкой "вор" на ягодицах.

Напомним, что за шесть дней войны в Украине задержали десятки мародеров. Каждого не просто задержали, но и придумали позорное наказание – сняли одежду и примотали к столбам.