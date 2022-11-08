Спутал с лисицей: в Одесской области охотник случайно ранил 13-летнюю девочку

В понедельник, 7 ноября, в Одесской области мужчина случайно выстрелил в 13-летнюю девочку во время охоты, перепутав ее с лисой. Ребенок был госпитализирован.

Об этом в Facebook сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"На месте выяснилось, что 13-летняя девочка получила огнестрельное ранение правой и левой голеней, а также передней брюшной стенки. По словам соседа, он был на охоте и стрелял в лису, но случайно попал в ребенка", — говорится в сообщении.

Медики оказали девочке первую помощь и экстренно госпитализировали в Ширяевскую центральную районную больницу.

Напомним, в Одесской области 10-летний мальчик подстрелил своего 11-летнего друга из родительского пистолета.

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