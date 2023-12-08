Спутал с российским оккупантом: на Хмельнитчине мужчина зарубил топором знакомого

На Хмельниччине посреди ночи будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил жестокое убийство. Он нанес другому мужчине пять ударов хозяйственным топором по голове. В результате открытой черепно-мозговой травмы с множественными переломами костей свода и основания черепа потерпевший скончался на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда.

Трагедия произошла в апреле 2022 года. Однако мужчина был судим и раньше. Он отбыл свой срок, 10 лет за решеткой, согласно приговору Апелляционного суда Хмельницкой области за 2005 год.

Обвиняемый в суде свою вину признал.

"Он объяснил, что вечером того дня распивал со своей жертвой спиртное. Ночью он увидел, как через незапертую дверь в дом зашел неизвестный в камуфляже. На его оклик неизвестный не отреагировал, и тогда убийца, подумав, что это русский солдат, а не его собутыльник, решил его ликвидировать", — рассказал мужчина.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу обвиняемому оставлена мера пресечения в виде содержания под стражей. Приговор может быть обжалован в Хмельницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Напомним, в Черновицкой области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который жестоко изнасиловал и убил пожилую женщину.

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