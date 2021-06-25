"Спутал с сестрой": в Харькове мужчина схватил девочку на улице и пытался задушить

"Спутал с сестрой": в Харькове мужчина схватил девочку на улице и пытался задушить

Злоумышленника задержали правоохранители.

В Харькове неадекватный мужчина едва не задушил ребенка. Он напал на девочку, когда та играла на улице.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Нападение на ребенка произошел вчера, 24 июня, возле одного из домов на улице Сергея Грицевца. 10-летняя девочка играла с подругами на улице, когда к ним подошел незнакомый человек и вдруг схватил ребенка за шею и начал душить. Девочке удалось вырваться, однако она получила телесные повреждения в области шеи.

На поиски злоумышленника был ориентирован личный состав территориального подразделения полиции и экипажи патрульной полиции.

"Во время отработки территории патрульные полицейские вместе с участковым офицером полиции по предоставленным приметам обнаружили правонарушителя недалеко от места происшествия. Им оказался 37-летний местный житель. При общении с полицейскими мужчина вел себя неадекватно и объяснил, что якобы перепутал девочку со своей сестрой", — рассказали в полиции.

Злоумышленника доставили в райотделения полиции, а мама девочки и сама пострадавшая дали показания.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, что в Закарпатской области парень на пастбище набросился на малолетнюю девочку и изнасиловал ее.

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