Спутник для украинских военных: стало известно, чем он будет полезен ВСУ (фото)

Спутник ICEYE, который купил фонд Сергея Притулы на собранные украинцами деньги, может сканировать объекты на Земле в любую погоду и умеет "видеть" через препятствия.

Это незаурядное преимущество для ВСУ.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

Там отметили, что ICEYE – не просто компания-владелец группы спутников, делающих снимки высокого качества. Спутники ICEYE производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и в любую погоду сканировать объекты.

"Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработке сигналов способны видеть... через препятствия. То есть, грубо говоря, не то чтобы плотная облачность, а даже стены зданий для этой системы — не помеха", – объяснили в СтратКоме.

Там также опубликовали образцы снимков, которые делают разные спутники с разным качеством. На последнем (нижнем) снимке именно то, что будут получать украинские военные.

Фото: Стратком ВСУ

Напомним, за 600 млн грн, которые украинцы собрали на покупку Bayraktar, благотворительный фонд Притулы приобрел спутник. Он предоставит доступ к базе спутниковых снимков компании ICEYE на более чем год. Это позволит ВСУ оперативно планировать операции.

Заметим, что ранее производитель беспилотников решил бесплатно передать ВСУ три Bayraktar, на которые украинцы собирали деньги.

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