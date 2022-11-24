Спутники зафиксировали блэкаут в Украине: фото из космоса

Опубликованы спутниковые снимки, на которых зафиксирована тьма в Украине после массированных ракетных ударов по инфраструктуре, которые Россия устроила 23 ноября.

Об этом сообщает Sky News.

На опубликованных фото видно, как большинство территории Украины в ночь на 24 ноября находилось в темноте.

"На этих серых спутниковых снимках, которыми делится NASA, видна тьма на большей части Украины в течение ночи. Сегодня в некоторых частях страны медленно возобновляется энергоснабжение", – говорится в сообщении издания.

Фото: NASA

Фото: NASA

Напомним, в ДТЭК проинформировали 24 ноября, что в Украине возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры: больниц, водоканалов. Сейчас происходит постепенно подключение бытовых потребителей.

В то же время в Украине по состоянию на утро уже развернули более 3700 "Пунктів незламності", где можно согреться и подзарядить свои устройства.

Заметим, что киевские власти готовятся к блекауту, который может произойти в результате атак РФ. Там призвали жителей столицы быть готовыми на всякий случай к самому худшему и иметь дома запасы технической и питьевой воды, продуктов питания, теплых вещей.

Готовы ли украинцы к полному блэкауту

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