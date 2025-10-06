Спящий гигант в Прикарпатье: в Украине есть вулкан, который "слышит" землетрясения за тысячи километров

Вулкан Старуня в Ивано-Франковской области / © Фото из открытых источников

Уникальный грязевой вулкан Старуня в Ивано-Франковской области, единственный действующий вулкан Украины, известен своей сейсмической чувствительностью, лечебными грязями и археологическими находками, включая остатки мамонта.

Об этом сообщает ресурс karpaty.info, освещающий особенности вулкана Старуня, расположенного в селе Богородчанского района.

Старуня, один из самых маленьких грязевых вулканов Европы, расположен в 25 км от Ивано-Франковска на берегу реки Большой Луковец. Его жерло диаметром всего 30 см способно выбрасывать смесь глины, нефти, рапы и газов на высоту до 3 метров во время активных фаз. Вулкан имеет восемь действующих и 12 непостоянных кратеров, реагирует на землетрясения в радиусе 3000-6000 км (от Румынии до Средней Азии), образуя трещины и провалы. Через семь лет поверхность поднялась на метр.

Вулкан возник в XIX-XX веках из-за разработки нефтяных и озокеритных месторождений, когда подземные воды, обогащенные кислородом, вызывали химические реакции. Активизировался после землетрясения 1977 года в горах Вранча (Румыния). Неподалеку горит "вечный огонь" - зажженная местными жителями скважина для уменьшения загораемости, которая горит уже 30 лет.

Вещество вулкана, обогащенное озокеритом, используется в медицине для термолечения. Старуха также известна археологическими находками: здесь обнаружили хорошо сохранившиеся остатки мамонта с остатками травы в желудке и двух мохнатых носорогов, хранящихся в музеях Львова и Кракова.

