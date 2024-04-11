Сработает ли новый закон о мобилизации: откровенный ответ нардепа

Иначе российские военкомы будут мобилизовать украинцев, как они это делали на оккупированных территориях.

Принятый Верховной Радой 11 апреля закон о мобилизации был предложением военных, знающих, что именно им нужно. Поэтому все новшества должны пойти на пользу.

Об этом говорил в интервью ТСН член комитета ВР по обороне, национальной безопасности и разведке народный депутат Вадим Ивченко.

"Я искренне молюсь, чтобы этот закон помог. Мы отступаем. Россияне готовят до 300 тысяч на доукомплектование своих подразделений. Если мы не хотим, чтобы российский военком мобилизовывал украинцев, как это они делали в Херсоне, в Бердянске, в Мелитополе, в Мариуполе и так далее, нам нужно защищаться”, — объяснил мотивацию нардеп.

Также он отметил, что изменения в процесс мобилизации инициировали военные, которые лучше знают о нынешних нуждах, поэтому верит, что они должны сработать.

"Мы немного откорректировали согласно нормам Конституции, добавили по нашему профессиональному собственному опыту для того, чтобы оно начало работать... И я молюсь за то, чтобы они [военные] не ошиблись. Потому что нам эту ошибку никто не простит", – подчеркнул Вадим Ивченко.

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Напомним, Верховная Рада 11 апреля проголосовала за отмену положения о демобилизации в законопроекте о мобилизации.

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