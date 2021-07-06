Сработала база Интерпола: на Житомирщине задержали россиянина на угнанном внедорожнике

Сотрудники Национальной полиции и Укрбюро Интерпола подтвердили пребывание автомобиля в международном розыске.

В понедельник, 5 июля, в пункте пропуска "Выступовичи" во время оформления автомобиля Mercedes российской регистрации произошло срабатывание базы данных Интерпола. Автомобиль оказалась украденным в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Въехать в Украину и доехать до Полонного, что на Хмельнитчине, на угнанном внедорожнике намеревался 52-летний гражданин РФ", — говорится в сообщении.

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Сейчас транспортное средство 2014 выпуска для выяснения всех обстоятельств передано сотрудникам Национальной полиции в Житомирской области.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области россиянин прятался от пограничников во рву, но его обнаружил тепловизор. Задержанный пояснил, что хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине, но в РФ из-за непогашенных кредитов ему ограничили право выезда за границу.

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