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"Бьются лбом о забор коксохима второй месяц": обозреватель о третьей волне наступления россиян на Авдеевку

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Бьются лбом о забор коксохима второй месяц": обозреватель о третьей волне наступления россиян на Авдеевку

Авдеевка Донецкой области / Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Реализовать задуманное врагу будет очень сложно.

Оккупационные войска готовятся к третьей волне наступления на Авдеевку. В настоящее время продолжается процесс накопления механизированного компонента. Выразительно об этом говорит опрокидывание 239-го ТП 90-го ТД.

Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Какие шансы у противника

По словам обозревателя, оккупанты будут пытаться в рамках этой волны наступления выйти на правую сторону железной дороги, закрепиться и развить наступление в направлении и с последующей оккупацией села Степное. Это позволит взять под огневой контроль трассу 0542 и начать движение в ее направлении и Бердичи. Также они будут пытаться прорваться в промзону Коксохима.

Очевидно, считает Коваленко, что будет наблюдаться движение врага:

  • с юга, а именно с Водяного, на Северное с целью его захвата и установления огневого контроля над 0,542;
  • на Тоненькое.

"Думаю, что российское командование более адекватно сейчас воспринимает свои возможности, а потому физическое перерезание 0542 и окружение Авдеевки планируют на 4 волну наступления, которая может быть организована в начале декабря", — отмечает Коваленко.

Он также указывает на два важных момента:

  • "Если это очевидно мне, то это еще более очевидное командование СОУ", – говорит Коваленко. Именно поэтому третья волна наступления россиян не станет неожиданностью;
  • Все это должно было быть реализовано оккупантами еще 10 октября, во время их первого наступления двумя эшелонами. "Но, "окружение Авдеевки за сутки" вылилось в "бьемся лбом о забор Коксохима второй месяц", — подчеркнул обозреватель.

Как подытоживает Коваленко, сколь бы угрюмо не воспринимался вышеописанный сценарий, еще не факт, что российские войска смогут его полностью реализовать.

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Дата публикации
Просмотры
720
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