Сражаются с гривной: россияне на оккупированных территориях требуют штраф за торговлю в украинской валюте

На временных оккупированных территориях захватчики за продажу товаров в украинской валюте хотят штрафовать на 300 тыс. рублей.

Россияне с 1 января на временно оккупированной территории пытаются запретить оборот гривны и взять под контроль местных жителей. Таким образом, захватчики хотят сделать жителей зависимыми от выплат в рублях и так усилить паспортизацию. Поскольку именно паспорт является необходимым условием получения выплат.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Украинцы на временно оккупированных территориях отказываются пользоваться рублем, и игнорируют запрет оборота гривны. С 1 января начались рейды по принимающим их магазинам. Также враг задержал валютчиков, которые их обменивали. Кроме того, во время обысков изымают терминалы банков", — говорится в сообщении.

Однако и это не помогает, говорят в ЦПС, поэтому оккупанты усилили ответственность за оборот гривны. Теперь за продажу товаров в украинской валюте предусмотрен штраф в 300 тыс. рублей.

"Эта история иллюстрирует настоящую степень поддержки оккупантов местными жителями, а не те числа, которые рисуют россияне на псевдореферендумах", — отметили в Центре национального сопротивления.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе российских военных приговорили к 3,4 и 3,5 годам колонии из-за отказа воевать против Украины.

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