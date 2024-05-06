Сразу 6 тел утонувших мужчин обнаружены в Тисе – журналист

По его данным, одному из погибших недавно исполнилось всего лишь 20 лет.

Сегодня, 6 мая, в реке Тиса обнаружили тела 6 затонувших мужчин.

Об этом сообщил местный закарпатский журналист Виталий Глагол.

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По информации от источников журналиста, 4 тела были обнаружены на украинской стороне, 2 тела – на румынской стороне.

"Некоторые из вытянутых тел долгое время провели в горной реке, на это указывает состояние, в котором они находятся", – говорит Глагола.

По его данным, одному из погибших недавно исполнилось всего 20 лет.

Также журналист пишет, что одно тело нашли вблизи населенного пункта Сокирница, одно вблизи Тячева, а одно вблизи Буштина.

Официально Нацполиция и ГПСУ данные журналиста о шести утопленниках не комментировали. / Фото: Виталий Глагола

"Прошу всех, у кого возникла идея пересечь эту горную реку – отказаться от этого, ведь вода в ней коварнее и опаснее, чем кажется на первый взгляд", – призывает журналист Глагола.

Официально Нацполиция и ГПСУ данные журналиста о шести утопленниках не комментировали.

Напомним, что сегодня утром ГПСУ сообщала, что было обнаружено тело одного утопленника. Это мужчина средних лет с признаками длительного пребывания в воде. Документы при нем не нашли. С начала войны это уже 25 погибший в горной реке.

28 апреля в реке Тиса обнаружили тела двух мужчин.

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